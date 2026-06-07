Италианската брегова охрана съобщи днес, че е открила телата на 10 души след корабокрушение на мигрантска лодка край Малта. Плавателният съд е тръгнал от либийския бряг с около 60 души на борда.

Според бреговата охрана риболовен кораб в района е извадил живи приблизително 48 души от намиращите се на борда. Издирвателно-спасителната операция продължава, а патрулният кораб на италианската брегова охрана се е присъединил към нея в неделя следобед.

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Корабокрушението е станало на около 45 морски мили източно-югоизточно от Малта. Малта е отправила искане за помощ след преобръщането на съда, като е съобщено, че в района са открити хора във водата.

Редактор: Дарина Методиева