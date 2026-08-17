„Само ГЕРБ изпълнява обещанията си. Помня как открихме обновени училища, детски площадки - всичко. Днешните управляващи само обещават, но нищо реално не се прави”. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Варна. По думите му като разбрали, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дали „Евровизия” на Бургас, за да го отстранят от президентската надпревара.

„Знаят, че той и ГЕРБ като са отговорни, ще се представят брилянтно. Затова и г-жа Йотова първо го поздрави за "Евровизия", допълни Борисов.

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До септември партията на Борисов ще извади правителство в сянка, „за да е ясно кой ще изпълнява функциите на министри, ако хората ни се доверят при следващите избори”, заяви лидерът. „Варна днес е мръсен, задръстен град, няма туристи. Уж "Баба Алино" е незаконен град, пък има пътища, направени до него, и има и сметоизвозване, и кметът си има свой бизнес”, допълни Борисов.

„Днес много ескорти видях с бронирани коли из града, по 3-4 в кортежа, но те варненци виждат. Лятната ни столица по наше време беше средище на срещи на най-високо ниво - от Ердоган, през Жан-Клод Юнкер, Дейвид Камерън”, припомни Борисов.

Днес кметът на Бургас Димитър Николов публично отрече да има намерение да се кандидатира за президент или вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. „Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам“, каза на пресконференция Николов.

Редактор: Калина Петкова