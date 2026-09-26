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Опашката от товарни автомобили на „Лесово” е 7 км
Огромни опашки от тирове има преди граничните пунктове с Турция - „Лесово“ и „Капитан Андреево“.
Колоната от камиони на „Лесово“ днес е над 7 км. Основният проблем там е, че пътят е тесен и в голямата част от участъка разминаването между автомобилите е изключително затруднено.
20-километрова колона от тирове преди ГКПП "Капитан Андреево"
На „Капитан Андреево“ тази вечер колоната от товарни автомобили е 18 км и вече подминава Свиленград. Освен интензивния трафик, там тече и ремонт на граничния пункт. Заради него част от трасетата на товарните автомобили на практика не работят, което пък намалява капацитета му с около една трета. Така вместо максимални 3 000 камиона на денонощие, през последните дни се обработват около 2 000 в рамките на 24 часа.
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