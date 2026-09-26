Китай е постигнал споразумение със САЩ за взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 млрд. долара и за диалог по въпросите на изкуствения интелект. Това съобщи китайското Министерство на външните работи, цитирано от "Ройтерс" и БТА. Договореностите са част от консенсус по осем точки, постигнат по време на посещението на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон.

Според Пекин двете страни са се споразумели и да създадат търговски съвет, както и да разширят договореното при предишните преговори в Куала Лумпур.

Съобщението следва решението за удължаване с два месеца на търговското примирие, което трябваше да изтече на 10 ноември. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви в сряда, че това ще осигури повече време за работа по евентуално по-широко търговско споразумение.

Тръмп посрещна Си Дзинпин в Белия дом (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тридневната среща между Си и американския президент Доналд Тръмп приключи в петък. Според "Ройтерс" тя е била белязана повече от лична дипломация, отколкото от големи публично обявени пробиви. Си се завърна в Пекин, съобщи днес агенция „Синхуа“.

Китайският външен министър Ван И определи посещението като историческо и заяви, че то е укрепило стабилността на двустранните отношения и ще има дългосрочно отражение върху световния мир и развитие.

В областта на изкуствения интелект Китай и САЩ са договорили разговори за рисковете и ползите от технологията, като следващият кръг е насрочен за ноември. Предвижда се и създаване на канал за комуникация при инциденти, свързани с изкуствен интелект, посочи китайското външно министерство.

В отделно изявление ведомството приветства използването от Вашингтон на термина „суперинтелект“ вместо „изкуствен интелект“. Според него развитието на технологията изисква засилен обмен и търсене на съгласие между двете страни в съответствие с новите тенденции.

Пекин и Вашингтон са се споразумели също да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещите на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) и Г-20. Двамата лидери планират да участват в събитията, на които другата страна е домакин.

По външнополитическите въпроси Си и Тръмп са се съгласили, че Иран трябва да изпълни ангажимента си да не разработва ядрени оръжия. Според китайското министерство те са подкрепили и позицията, че никоя държава или организация не трябва да налага транзитни такси по международните водни пътища.

Посолството на САЩ в Пекин не е отговорило веднага на запитване на "Ройтерс" за коментар.

Редактор: Ина Григорова