Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в региона в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември, съобщи в. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на анонимни американски официални представители.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви пред репортери в ООН вчера, че Иран е предал мирното си предложение на САЩ чрез посредници от Катар и добави, че сключването на споразумение би дало началото на седемдневен срок за отварянето на протока и спирането на сраженията в региона.

Иран представи на САЩ 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток

„Ако от страна на САЩ има сериозно намерение да се стигне до споразумение и да се отвори Ормузкия проток, всичко вече е подготвено“, заяви Арагчи.

Американски официален представител е заявил, че САЩ и Иран водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“, но Тръмп в частни разговори е изразил скептицизъм, че Иран ще се съгласи на неговите искания, пише „Уолстрийт Джърнъл“. Президентът е казал на своя екип, че смята, че вероятно бомбардировките ще бъдат възобновени, добавя изданието.

Дипломатическите усилия в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк подчертаха глобалното значение на конфликта, който продължава вече седем месеца и наруши доставките на петрол през един от най-важните морски коридори в света.

Редактор: Никола Тунев