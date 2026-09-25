Един от мъжете, ранени при опита за убийство на Доналд Тръмп на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания, починал в сряда.

76-годишният Джеймс Копенхавър от Муун Тауншип бил на трибуните по време на митинга на Тръмп на 13 юли 2024 г., когато прокънтяват изстрели. Мъжът бил прострелян в ръката и корема.

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Той е прекарал една седмица в болница и носил колостомна торбичка в продължение на поне година. Това споделя Албърт Куей, негов приятел и бивш общински ръководител в Муун Тауншип.

Според Куей мъжът се възстановил от нараняванията си. Причината за смъртта му е в процес на разследване, съобщават от службата на съдебния лекар на окръг Алегени.

I’ve got very sad news: Jim Copenhaver, who was shot at the Butler Trump rally on July 13, 2024, has died.



I don’t have many details at this point, but it’s no secret that Jim was dealing with permanent injuries from Butler—including having bullet fragments still inside of him.… pic.twitter.com/37nRhQfcla — Ken Silva (@JD_Cashless) September 24, 2026

„Присъединяваме се към семейството и близките му в скръбта за загубата и се молим за тях в този труден момент. Нека почива в мир”, написаха републиканците от Камарата на представителите в публикация в социалната мрежа X.

We are deeply saddened by the passing of Jim Copenhaver, who was gravely wounded in the horrific shooting in Butler, Pennsylvania.



Jim endured unimaginable hardship with strength and perseverance.



We join his family and loved ones in mourning his loss and praying for them… pic.twitter.com/wmAMjp2lAz — House Republicans (@HouseGOP) September 24, 2026

Официалните данни показват, че починалият бил женен и баща на поне един син. В четвъртък семейството му не било открито веднага за коментар.

Албърт Куей разказва, че се е запознал с Копенхавър около 2021 г. на заседание на местния съвет, на което мъжът присъствал, за да сподели притесненията си относно строителен проект близо до дома му. Двамата станали приятели и често си говорели за живота и семействата си.

„Винаги ми харесваше да си говоря с него”, споделя Куей в интервю в четвъртък. „Беше изключително щастлив човек”.

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Копенхавър бил пенсионер, но участвал активно в комитет за военни знамена в родния си град. Според приятелите му той свирил и в музикална група.

По време на възстановяването си след стрелбата Джеймс Копенхавър преминал от използване на проходилка към бастун, а накрая не се нуждаел от никаква опора, за да стои прав. Според Куей след известно време той спрял да използва и колостомната торбичка, тъй като „вече не се нуждаел от нея”. Приятелят му е категоричен, че Копенхавър е бил напълно възстановен и „си е живеел живота без проблеми”.

При стрелбата през 2024 г. бяха ранени Доналд Тръмп, както и Дейвид Дъч – ветеран от морската пехота на САЩ, който пострада критично. Убит бе Кори Комператоре, баща на две деца. Стрелецът Томас Крукс беше застрелян и ликвидиран от Сикрет сървис.

Редактор: Мария Барабашка