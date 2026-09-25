Снимка: Архив, NOVA
76-годишният Джеймс Копенхавър бе прострелян в ръката и корема по време на митинга в Пенсилвания
Един от мъжете, ранени при опита за убийство на Доналд Тръмп на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания, починал в сряда.
76-годишният Джеймс Копенхавър от Муун Тауншип бил на трибуните по време на митинга на Тръмп на 13 юли 2024 г., когато прокънтяват изстрели. Мъжът бил прострелян в ръката и корема.
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Той е прекарал една седмица в болница и носил колостомна торбичка в продължение на поне година. Това споделя Албърт Куей, негов приятел и бивш общински ръководител в Муун Тауншип.
Според Куей мъжът се възстановил от нараняванията си. Причината за смъртта му е в процес на разследване, съобщават от службата на съдебния лекар на окръг Алегени.
I’ve got very sad news: Jim Copenhaver, who was shot at the Butler Trump rally on July 13, 2024, has died.— Ken Silva (@JD_Cashless) September 24, 2026
I don’t have many details at this point, but it’s no secret that Jim was dealing with permanent injuries from Butler—including having bullet fragments still inside of him.… pic.twitter.com/37nRhQfcla
„Присъединяваме се към семейството и близките му в скръбта за загубата и се молим за тях в този труден момент. Нека почива в мир”, написаха републиканците от Камарата на представителите в публикация в социалната мрежа X.
We are deeply saddened by the passing of Jim Copenhaver, who was gravely wounded in the horrific shooting in Butler, Pennsylvania.— House Republicans (@HouseGOP) September 24, 2026
Jim endured unimaginable hardship with strength and perseverance.
We join his family and loved ones in mourning his loss and praying for them… pic.twitter.com/wmAMjp2lAz
Официалните данни показват, че починалият бил женен и баща на поне един син. В четвъртък семейството му не било открито веднага за коментар.
Албърт Куей разказва, че се е запознал с Копенхавър около 2021 г. на заседание на местния съвет, на което мъжът присъствал, за да сподели притесненията си относно строителен проект близо до дома му. Двамата станали приятели и често си говорели за живота и семействата си.
„Винаги ми харесваше да си говоря с него”, споделя Куей в интервю в четвъртък. „Беше изключително щастлив човек”.
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Копенхавър бил пенсионер, но участвал активно в комитет за военни знамена в родния си град. Според приятелите му той свирил и в музикална група.
По време на възстановяването си след стрелбата Джеймс Копенхавър преминал от използване на проходилка към бастун, а накрая не се нуждаел от никаква опора, за да стои прав. Според Куей след известно време той спрял да използва и колостомната торбичка, тъй като „вече не се нуждаел от нея”. Приятелят му е категоричен, че Копенхавър е бил напълно възстановен и „си е живеел живота без проблеми”.
При стрелбата през 2024 г. бяха ранени Доналд Тръмп, както и Дейвид Дъч – ветеран от морската пехота на САЩ, който пострада критично. Убит бе Кори Комператоре, баща на две деца. Стрелецът Томас Крукс беше застрелян и ликвидиран от Сикрет сървис.Редактор: Мария Барабашка
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