Жена, която обвини Джей Зи, че я е изнасилил , когато е била на 13 години, официално заяви, че твърдението ѝ не е било вярно, пише "Би Би Си". Нейното име не се посочва. Въпросната жена заведе дело през 2024 г., твърдейки, че е била упоена и изнасилена от Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър, и Шон „Диди“ Комбс на парти след наградите MTV Video Music Awards през 2000 г.

Двамата изпълнители отрекоха обвинението, а миналата година тя оттегли иска си. След това Картър заведе дело срещу нея и нейните адвокати.

В декларация, подадена по това дело в четвъртък, тя пише: „Шон „Джей Зи“ Картър никога не ме е изнасилвал. Никога не съм се срещала или разговаряла с г-н Картър. Г-н Картър никога не е извършвал каквото и да е неподходящо поведение спрямо мен".

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Жената, известна в съдебните документи с псевдонима Джейн Доу, също заявява: „Твърденията ми, че г-н Картър и г-н Комбс са ме изнасилили, докато трета знаменитост, [името е заличено], е наблюдавала, са неверни. В нито едно от твърденията ми срещу г-н Картър няма истина. Разбирам, че фалшивите ми обвинения са причинили на г-н Картър огромна болка, страдание и щети, които никога не могат да бъдат напълно заличени".

Картър категорично отрече обвиненията, като ги нарече „опит за изнудване“ и ги определи като „несъстоятелни, измислени и потресаващи обвинения“.

Когато обвинителката прекрати делото си през февруари 2025 г., рапърът, който е женен за певицата Бионсе, заяви: „Травмата, която преживяхме аз, съпругата ми, децата ми и близките ми, никога не може да бъде пренебрегната“.

Жената от Алабама вече е извадена от делото, заведено от Картър. Тя заяви, че не е получавала пари от рап звездата или от когото и да било, действащ от негово име, и че не ѝ е било плащано, за да направи настоящата си декларация.

Рапърът все още съди бившите адвокати на жената, начело с Тони Бъзби. В изявление пред Rolling Stone Бъзби заяви, че не я е виждал. Той каза: „Имаме множество адвокати (поне четирима), които са работили с г-жа Доу много преди тя да се срещне с мен. Тя разказа абсолютно същата история на всеки един от тях. Ако по някаква причина сега твърди, че ни е излъгала и е излъгала съда, това е нова информация".

Когато Картър заведе делото срещу жената и нейните адвокати през февруари 2025 г., Бъзби заяви тогава, че разследващите на Картър „многократно са тормозили, заплашвали и притискали тази бедна жена в продължение на седмици, опитвайки се да я сплашат и да я накарат да се отрече от историята си“.

В новата си декларация жената заявява: „Никога не съм получавала заплаха от г-н Картър или от когото и да било, действащ от негово име".

Описвайки събитията, довели до обвинението ѝ, т.нар Джейн Доу заяви, че през септември или октомври 2024 г. е видяла във Facebook реклама, в която се търсят хора, които може да имат твърдения за сексуално посегателство срещу Комбс. „Рекламата предизвика спомени за това, че съм била изнасилена, когато бях на 13 години“, каза тя. По думите ѝ с нея се е свързала адвокатска кантора, но не ѝ е бил предоставен проект на иска, съдържащ твърденията ѝ, и тя не го е одобрила, преди той да бъде подаден през октомври 2024 г. Тя също така заяви, че Бъзби и други адвокати, които са я представлявали, са го подали „без да проведат каквото и да било независимо разследване, проверка на миналото или надлежна проверка и без да получат каквото и да било потвърждение на твърденията“. Тя каза още: „В иска от октомври се твърди, че г-н Картър и г-н Комбс са ме изнасилили, когато съм била непълнолетна, докато неназована знаменитост е наблюдавала. Както беше посочено по-горе, тези твърдения не са верни".

Бъзби също представлява много други хора, които са отправили обвинения срещу Комбс.

Комбс отрече твърденията на Джейн Доу, а неговият адвокат тогава ги определи като едно от редица граждански дела, „придвижвани от адвокат, който е по-фокусиран върху медийните заглавия, отколкото върху правната обоснованост“.

През юли 2025 г. Комбс беше признат за виновен от наказателен съд по обвинения, свързани с проституция и засягащи двете му бивши приятелки , и в момента излежава четиригодишна присъда в затвора.

Редактор: Цветина Петрова