Шон "Диди" Комбс беше осъден на на четири години и два месеца затвор. Музикалният магнат беше признат за виновен по две обвинения за трафик на жени с цел проституция. Присъдата произнесе съдия Арун Субраманиан. Той заяви, че това наказание е справедливо, отчитайки тежестта на престъпленията на Комбс и смекчаващите вината обстоятелства.

През юли съдебните заседатели оправдаха 55-годишния Комбс по по-сериозните обвинения в рекет и трафик на хора, за които можеше да получи доживотен затвор.

JUST IN🚨: Newly released courtroom sketch shows Sean Diddy Combs crying during his sentencing. pic.twitter.com/BrHPZimy8L — Officer Lew (@officer_Lew) October 3, 2025

Съдията по делото заяви, че Комбс се е издигнал в своята общност, след като е изградил себе си сам, и че има дълбоки връзки със семейството си. Но отхвърли твърденията на защитата, че връзките му с Каси и Джейн са били интимни и по взаимно съгласие.

„Вие сте ги малтретирали физически, емоционално и психологически“, посочи Субраманиан.

Той добави, че и двете жени са имали травма, която ще им остане за цял живот.

Припомняме, че прокуратурата поиска той да излежи поне 11 години затвор, а адвокатите му - 14 месеца. Според защитата на продуцента и изпълнител поисканата присъда е „изключително несъразмерна“ с престъплението.

От около 14 месеца Шон Комбс е затворен в център за задържане „Метрополитън“ в Бруклин, Ню Йорк. Адвокатите му не успяха в опитите си да го освободят под гаранция, въпреки твърденията, че условията вътре са „ужасни“.

Центърът е известен със своите бивши и настоящи затворници.

Според съобщенията Комбс е споделял стая с предприемача в областта на криптовалутите Сам Банкман-Фрийд, който някога е управлявал компания за милиарди и е бил осъден по множество обвинения за измама.

Преди това в центъра беше настанен рапърът Ар Кели и сътрудничката на Джефри Епщайн, Гислейн Максуел.

Пред съдебната зала се събра тълпа от хора - журналисти, инфлуенсъри и много други.

► Преди произнасянето на присъдата

♦ Пи Диди говори за пръв път след от началото на процеса.

Шон Комбс се обърна към съдията. Той започна с благодарност, че му е дал шанс да говори. Продуцентът се извини на „всички жертви на домашно насилие“.

„Искам отново лично да се извиня на Каси Вентура“, казва той.

Той също така се извини на Джейн Доу, която е свидетелствала в процеса под псевдоним.

„Не исках да те нараня“, каза той.

Комбс поднесе извинения на седемте си деца и на майка си Джанис.

„Действията ми бяха отвратителни, срамни", допълни той и подчерта, че поема отговорност за действията си.

„Изгубих се в в егото си“, заяви още рапърът на съдия Арун Субраманиан.

Той помоли съдията за милост и посочи, че не вини никой друг, освен себе си.

„Знам, че си научих урока.“

♦ Всички пълнолетни деца на Комбс се обърнаха към съда. През сълзи те умоляваха съдията да върне баща ми у дома.

Куинси Браун, 34-годишен, осиновеният син на Комбс: „Пред вас и пред нас е променен човек. Той е еволюирал, нещо, което не сме виждали от 15 години.“

Джъстин Комбс, 31-годишен, първороден син: „Моля ви да дадете втори шанс на баща ми.“

Крисчън Комбс, 27-годишен, син на покойния модел Ким Портър: „Той ме научи да се отнасям с уважение към жените. Отнасяше се с майка ми като с кралица.“

Чанс Комбс, 19-годишен: „Всички сме усещали огромна празнота в живота си.“

Джеси Комбс, 18-годишна, дъщеря на Портър: „Ваша чест, той все още е наш баща.“

Делила Комбс, 18 г., дъщеря на Портър: „Не можем да гледаме как малката ни сестра расте без баща по същия начин, както ние израснахме без майка... Моля, моля, дайте шанс на семейството ни да се излекува.“

♦ Адвокатите на Комбс

Една от адвокатките на защитата, Никол Уестморланд, видимо се разчувства, докато говори със съдията за приноса на Комб към обществото.

„Г-н Комбс лично ме вдъхнови“, каза тя.

"Комбс е направил някои грешки, но колко от нас могат да кажат, че са помогнали на толкова много животи“, посочи тя и заговори за основаването на звукозаписна компания и линия дрехи от Комбс, което според нея е вдъхновило други тъмнокожи предприемачи и музиканти. По нейните думи Комбс се разкайва.

"Шон Комбс не е сводник", заяви Джейсън Дрискол, който също е адвокат на рапъра.

♦ Прокуратурата

Прокурорът Кристи Славик казва, че Комбс вече е уговорил вече публични изказвания за следващата седмица. Тя определи това като „върхът на високомерие“ предвид днешната присъда.

По-лека присъда би „позволила на подсъдимия да се измъкне безнаказано за години домашно насилие и малтретиране“, заяви Славик.

► Комбс:"Съжалявам за цялата болка, която причиних."

В четвъртък Шон „Диди“ Комбс написа писмо до съдията , наблюдаващ наказателния му процес, в което поиска снизхождение по време на произнасянето на присъдата му и обвини миналото си поведение в наркотична зависимост.

В писмото от четири страници той се извинява „за цялата болка и болка, които причиних“ и казва, че се е поправил, след като е прекарал 13 месеца в затвор в Бруклин.

В писмото си до съдия Арун Субраманиан Комбс се извинява за нападението над бившата си приятелка, певицата Каси Вентура, като пише: „Буквално си загубих ума."

„Съжалявам за това и винаги ще съжалявам. Домашното насилие винаги ще бъде тежко бреме, което ще трябва да нося вечно", написа още музикалният магнат.

Той също така се извинява на анонимна жена, която е свидетелствала по време на процеса под името „Джейн“.

„Загубих пътя си. Падението ми се коренеше в егоизма ми. Бях смирен и съкрушен до мозъка на костите си", написа още Диди.

В края на септември семейство, приятели, бивши служители и бизнес партньори на Шон „Диди“ Комбс изпратиха над 70 писма с молба до федералния съдия за снизхождение преди произнасянето на присъдата му следващата седмица.

► Каси Вентура: "Страхувам се, че ако бъде освободен, той ще отмъсти."

Някои от жертвите на Комбс също представиха писма до съда, които ще бъдат взети предвид при определяне на присъдата му.

Снимка: Getty Images

Вентура посочи:

„Толкова се страхувам, че ако той бъде освободен, първите му действия ще бъдат бързо да отмъсти както на мен, така и на другите, които са проговорили.“

Писмото е първото публична изява на Вентура, откакто даде показания в процеса, който според нея ѝ е причинил „огромна емоционална болка“.

Тя повтори твърденията си - че Комбс я е малтретирал физически и сексуално, принуждавайки я да участва в продължителни секспартита с наркотици.

Тя каза, че съдебните заседатели „не са успели да видят“ всички „истини налице“ и че се надява съдията да вземе предвид нейния страх и страдание, когато произнася присъда.

„Ако има нещо, което съм научила от това преживяване, то е, че жертвите и оцелелите никога няма да бъдат в безопасност. Въпреки че мога да се надявам на справедливост и отговорност, започнах да не се доверявам на никого", написа още Вентура.

► Какво се случи с „Жертва 3“?

Една от мистериите на процеса срещу Диди беше какво се е случило с „Жертва-3“ в обвинителния акт. Прокурорите заявиха, че тя е изчезнала и вече няма да бъде призовавана да свидетелства. По време на процеса тя беше наричана Джина - става дума за Вирджиния Хюин.

Тя също изпрати писмо до съдията, като заяви, че е сътрудничила напълно на прокурорите и по време на тези срещи се е чувствала „притисната да се чувства като жертва“. И допълни, че самата тя не се възприема по този начин.

„Не съм била жертва на трафик. Не съм се занимавала с проституция с него или с други. Това щяха да бъдат моите показания, ако бъда призована да свидетелствам“, написа Джина.

Тя също така каза на съдията, че е напълно готова да свидетелства, но адвокатът ѝ я е информирал, че няма да бъде призована. Джина също така твърди, че Диди нито веднъж не се е свързал с нея по време на целия процес.