Първото бебе ленивец в Шотландия се е роди в зоопарка в Единбург. Двупръстият ленивец пристигна в понеделник при родителите си за първи път - Фейра и Нико, и двамата на шест години, което отбелязва важен етап за зоологическата градина.

Гледачите на Кралското зоологическо дружество на Шотландия (RZSS) кръстиха бебето Ати в чест на телевизионния водещ сър Дейвид Атънбъроу, който навърши 100 години през уикенда.

Бебе от застрашения вид златна чипоноса маймуна се роди в белгийски зоопарк (ВИДЕО)

През първите шест месеца от живота си Ати ще се стиска здраво за корема на майка си Фейра. Бебетата ленивци научават кои листа са безопасни за консумация, като вземат проби от храната директно от устата ѝ от около двумесечна възраст.

Майката и бебето в момента почиват в заграждението си в зоологическата градина.

Редактор: Никола Тунев