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Коментар на Ирина Шекерова, Александър Иванов и Димитър Калайджиев
След ареста на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев - дали задържането на знакови фигури, обявени за издирване, е знак за реални действия срещу престъпността? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” политологът Ирина Шекерова, предприемачът Александър Иванов и брокерът Димитър Калайджиев.
В навечерието на шествието в защита на християнското семейство и „София Прайд” – как съжителстват различните в съвременния свят?Редактор: Ина Григорова
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