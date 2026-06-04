След ареста на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев - дали задържането на знакови фигури, обявени за издирване, е знак за реални действия срещу престъпността? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” политологът Ирина Шекерова, предприемачът Александър Иванов и брокерът Димитър Калайджиев.

В навечерието на шествието в защита на християнското семейство и „София Прайд” – как съжителстват различните в съвременния свят?

Редактор: Ина Григорова