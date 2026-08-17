Двама души са задържани след сбиване между чужди граждани в Чепеларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. При конфликта е пострадал 31-годишен мъж.

Сигналът е подаден за възникнал спор, който прераства в сбиване, в жилище на ул. „Проф. Минчо Маринов“, обитавано от чужди граждани със статут на временно пребиваващи у нас, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

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Говорителят на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова каза, че на адреса са регистрирани четирима чужди граждани, като конфликтът е възникнал между тях.

Пострадалият е транспортиран за преглед в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян с нараняване в областта на лицето. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Никола Тунев