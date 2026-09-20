За първи път ученици в Русенска област ще могат още в гимназията да се подготвят професионално за работа в съдебната система. 27 осмокласници в СУ „Йордан Йовков“ в Русе започнаха обучение в новата паралелка „Съдебна администрация“. Тя е първата подобна в областта и едва 11-ата в страната.

Обучението няма да остане само в класната стая. Още през първите две години учениците ще посещават съда и ще се запознават отблизо с работата на съдебната администрация. На по-късен етап в подготовката им ще се включат съдии и служители от Районния и Окръжния съд в Русе, а част от практическите занятия ще се провеждат директно в съдебните институции.

Ученици влязоха в ролята на магистрати

За осмокласниците новата специалност е и възможност отрано да проверят дали правото е тяхното бъдеще. „После ще имаме практика и ще ходим в съда“, разказва Георги. Той вече има и план за след гимназията – иска да продължи образованието си и да стане адвокат.

Съученичката му Деница вижда в обучението не само професионална подготовка. „Според мен тази специалност ни подготвя освен по предметите, които се учат, и за живота – да можем да изказваме мнението си, да бъдем силни и да различаваме вярното от нечестното“, казва тя. Мечтата ѝ е един ден да стане съдия. Преслава също планира да продължи с право в университет, а след това да работи като адвокат.

Подготовката на бъдещи съдебни служители поставя сериозна задача и пред преподавателите. „Децата трябва да бъдат изключително добре подготвени, защото един такъв служител в съда трябва с лекота да се справя с документацията“, обясни класният ръководител Галя Кирякова.

Новата паралелка е създадена след проучване на необходимостта от подготвени кадри за съдебната система. Според заместник-директора на училището Силва Василева интересът към специалността е бил добър. Учениците виждат в нея две възможности – да започнат работа веднага след средното си образование или да продължат обучението си в университет.

Председател на парламента и депутати за един ден (СНИМКИ)

От Окръжния съд в Русе също посочват, че има необходимост от млади хора, които предварително познават спецификата на системата. „Нужда винаги има от гледна точка на това, че ще дойдат професионално подготвени млади хора, които ще имат представа от работата в нашата система“, заяви председателят на съда Николинка Чокоева. Подготовката ще обхваща дейности като архивиране, призоваване, деловодство, работа като съдебен секретар, изготвяне на протоколи, кореспонденция и документиране.

В девети клас учениците ще изучават правна грамотност и защита на личните данни. Във втория гимназиален етап ще започне и същинската професионална практика в съда. „Наши служители и съдии ще се включат като лектори на децата по практически предмети“, допълни Чокоева.