Ниските доходи карат много български пенсионери да продължават да работят и след пенсионирането си. За хората от селата един от най-честите начини да допълнят семейния бюджет е земеделието - отглеждат плодове, зеленчуци или пчелни продукти и след това ги продават на пазара. Често прекарват по цял ден зад сергиите за сравнително малка печалба.

Производителите обаче са изправени пред редица трудности. Сред тях са високите разходи за производство и климатичните условия. „Най-големите разходи е токът, там, щото колко и да е с помпа поливаме. Като е голяма температурата, отгоре изгарят и чушки, и домати, почти всяка една култура изгаря по малко и се изхвърлят доста изгорели чушки, домати има“, разказва един от земеделците. Друг производител обяснява, че дори при продукция като меда възвръщаемостта често е недостатъчна за направените разходи.

Ресторантьорите към Пеканов: Ако искате по-ниски цени, първата стъпка е намален ДДС за сектора

Според хората на пазара конкуренцията с вносната продукция допълнително затруднява малките български производители. „Щото навсякъде в чужбина дават субсидии, тука в България само за големите дават субсидии“, твърди един от тях. По думите му дребните стопани често се отказват да кандидатстват за подпомагане след многократни опити: „Другите днеска ще дадем, утре ще дадем, и хората се откажат, като отидат 10 пъти да чукат на вратата, и се откажат… Нека се продава гръцката стока, каквато и да бъде, ама нека бъде с касов апарат.“

Повече гледайте във видеото.