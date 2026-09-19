Снимка: Стопкадър, NOVA
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Светинята ще остане за поклонение три дни
Във Варна днес трябва да пристигне една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция.
Светинята ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично” в морската столица. Храмът ще бъде с удължено работно време - до 21 часа.
В Силистра посрещат честния пояс на Пресвета Богородица
Смята се, че Дева Мария сама е изтъкала своя пояс от камилска вълна. След това историята продължава и по светите места. Вярва се, че Честният пояс в православната традиция е най-значимата реликва, свързана със земния живот на Пресвета Богородица. Според църковното предание самата тя го е изтъкала, а след това го е предала на апостол Тома.
Според преданията светинята първоначално се е пазила в Йерусалим, а след това е била пренесена и в Константинопол. Впоследствие поясът бил съхраняван и във Влахернския храм, както и във византийски дворец.
Повече гледайте във видеото.
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