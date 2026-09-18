Разследва се смъртта на 30-годишен мъж, починал при инцидент в Петрич. Случаят е от 17 септември, а досъдебното производство се води под ръководството на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение - Петрич.

Инцидентът е станал в района на гробищния парк в града. При извършване на строителни дейности на новостроящ се покрив на жилищна сграда мъжът е бил поразен от токов удар, в резултат на което е настъпила смъртта му.

Прокуратурата протестира условните присъди на полицаите от катастрофата със загинал французин

Разследването е образувано за престъпление по чл. 122, ал. 1 от Наказателния кодекс - причиняване на смърт по непредпазливост. Изясняват причините за инцидента

В рамките на досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествието. Разпитват се свидетели, като се установяват и лицата, имащи отношение към извършваните строителни дейности.

Разследващите изясняват причините и механизма, довели до инцидента. Изисква се и необходимата документация, свързана със строителните дейности, включително документите относно организацията и безопасността на труда.

Работата по случая продължава с цел изясняване на всички факти и обстоятелства около смъртта на мъжа.

Редактор: Георги Иванов