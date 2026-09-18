Снимка: БГНЕС
-
Кабинетът подготвя мерки заради рекордните цени на дизела у нас
-
Русия гласува за нов парламент за първи път от началото на войната
-
Държавата с ответни действия срещу корупцията: Говорят премиерът, министри и ДАНС
-
Изборите за президент ще са първите от 20 години, в които гласуваме само за нов държавен глава
-
Атанас Славов: "Петрохан-Околчица" е пореден опит за политическа употреба
-
„Прогресивна България“: Компенсации за високите цени на горивата може да объдат обявени утре
Темата на заседанието все още не е обявена
Премиерът Румен Радев свиква Съвета по сигурността към Министерския съвет - орган, който заседава в ситуация на заплаха за национална сигурност или в момент на криза. Темата на днешното заседание обаче все още не е обявена.
Точно в 9 тази сутрин премиерът като председателстващ този орган събира на „Дондуков“ 1 министри с ключови ресори - вътрешни работи, отбрана, външни работи, финанси и електронно управление.
Румен Радев свиква срещи за цените на горивата и Съвета по сигурността към МС
В Съвета по сигурността участват председателите на ДАНС и ДАР, както и началника на НСО. И още - представители на сектор отбрана, разузнаване и сигурност. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, те се събират, за да анализират изпълнението на националните приоритети, да оценят рисковете и да координират действията между държавните органи.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни