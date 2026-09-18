Снимка: Стопкадър
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Управляващата партия Единна Русия очаква убедителна победа
В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат три дни. Първи отвориха избирателните секции в руския Далечен изток.
Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украйна през февруари 2022 година. Изненади не се очакват. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин „Единна Русия“ ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена.
Путин определи предстоящите парламентарни избори в Русия като барометър за подкрепата за войната
Властите позволиха в изборите да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украйна. Единствената партия, която открито се противопоставя – „Яблоко“, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда.Редактор: Мария Барабашка
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