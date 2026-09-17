Полша временно преустанови полетите на две летища заради военни операции във въздушното пространство на страната, съобщи Sky News. Мярката е предприета на фона на руски атаки срещу Украйна.

Полската агенция за въздушна навигация съобщи, че временно са спрени полетите на летищата в Люблин и Жешув заради „операции на военната авиация“.

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Оперативното командване на полските въоръжени сили уточни, че действията на военната авиация във въздушното пространство на страната са свързани с руски удари срещу западната част на Украйна.

По данни на полските власти руските сили са използвали реактивни безпилотни летателни апарати при атаките. „Системите за наземна противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в състояние на готовност“, посочват от Оперативното командване.

Оттам подчертават, че предприетите действия имат превантивен характер и са насочени към обезопасяване и защита на въздушното пространство на Полша, особено в районите, разположени в близост до застрашените зони.

Решението идва на фона на предупреждения, че НАТО все още не е напълно подготвен да противодейства на въздушни атаки, както и на продължаващите обсъждания за засилване на санкциите срещу Русия.

Редактор: Георги Иванов