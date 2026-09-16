Броени дни преди началото на Октоберфест подготовката за най-големия бирен фестивал в света е в разгара си. А заедно с празника дойде и треската за традиционните баварски носии. Шивашко ателие в Мюнхен е запазило старите традиции като изработва облеклата изцяло на ръка с естествени материи и специални авторски илюстрации, и така възражда занаятчийски техники, които отдавна са изчезнали от масовото производство.

„Цялата носия е ушита на ръка, като се започва от полата. При нас тя се прави от три отделни парчета плат и се набира ръчно. Това е съществена разлика спрямо останалите носии. Тук липсва онази допълнителна лента, която обикновено се вшива, за да се получи набраният ефект. При нас това се прави на ръка, което усложнява процеса“, обясни Каролин Енгелхарт, основател и дизайнер на „Münchner Dirndl“.

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Вниманието към детайла личи и в избора на материали. Корсажът на традиционната носия винаги се изработва от естествени материали като лен и памук. А специален акцент са авторските десени, които пресъздават емблематични забележителности за града.

„Търсих илюстратор и открих такъв в Мюнхен. Седнахме и подбрахме мотивите, които за нас олицетворяват града. На плата са изобразени знакови места“, разказа Енгелхарт.

Въпреки че ателието поддържа малки количества готови носии, фокусът е върху индивидуалните поръчки, като изработката на една рокля отнема дни.

„Разполагам с няколко готови модели в наличност, които могат да се коригират или да се вземат веднага, ако пасват. Основно изработваме носии по поръчка. Една шивачка прекарва два-три дни върху един модел, в зависимост от това дали има някакви специални изисквания“, каза още дизайнерката.

За клиентите на ателието отделеното време и прецизната изработка на всяка носия са ключът към безупречна визия на предстоящия Октоберфест.

Редактор: Цвета Лазаркова