Австрия удължава с още шест месеца граничния контрол по границите с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Целта е борба с трафикантите на хора и по-нататъшно ограничаване на нелегалната миграция, предаде Австрийското радио и телевизия.

Фокусът трябва да бъде поставен върху широкообхватна и гъвкава охрана на граничните райони, а не върху стационарни проверки на граничните пунктове. Ще продължи и участието на австрийската армия в охраната на границата в източната провинция Бургенланд.

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Според Министерството на вътрешните работи мерките са съгласувани със съседните държави. Броят на задържаните в провинция Бургенланд потвърждава досегашния подход. Само през миналата седмица при нелегално преминаване на границата в Бургенланд са били заловени двама души. Последната молба за убежище след залавяне в региона е била подадена на 9 юли.

В момента в Шенгенското пространство, освен Австрия, проверки по вътрешните граници извършват още Германия, Нидерландия, Франция, Норвегия, Швеция, Дания, Италия, Полша и Испания.

„Европейският пакт за убежището ще доведе до по-нататъшно развитие на защитата на външните граници на ЕС, но въпреки това са необходими допълнителни мерки по австрийските граници“, подчерта министърът на вътрешните работи Герхард Карнер.

Редактор: Цвета Лазаркова