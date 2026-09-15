Унгарският външен министър Анита Орбан е подала сигнал до прокуратурата срещу бившия министър на външните работи Петер Сиярто и неговия екип заради използването на скъпи частни и военни полети вместо редовни авиолинии. Според информация на Caliber става дума за пътувания в периода 2022 - 2026 г.

По думите на Орбан разследването и събраните документи показват, че пътуванията на Сиярто и неговите делегации с чартърни частни самолети и самолети на армията са стрували средно почти шест пъти повече от аналогични полети в бизнес класа по редовни авиолинии. Така допълнителните разходи са достигнали около 4 млрд. форинта (12,6 млн. долара).

Акция на прокуратурата в сградата със сървърите на партията на Орбан

„Няма доказателства, че при организирането на пътуванията са били вземани предвид възможностите за икономии“, заяви Анита Орбан във видео, публикувано във Facebook. Според нея установените факти пораждат подозрения за неправомерно управление на публични средства, довело до значителни финансови загуби, както и въпроси за отговорността на бившето ръководство на външното министерство.

Случаят е поредното обвинение на новото унгарско правителство в рамките на заявената от него антикорупционна кампания след изборната победа на премиера Петер Мадяр над Виктор Орбан през април. От лагера на бившия премиер отхвърлят обвиненията. Неговият говорител Берталан Хаваши заяви, че пътуванията на Сиярто са били организирани в пълно съответствие с действащите правителствени правила и определи атаките срещу него като политически мотивирани.

Редактор: Ралица Атанасова