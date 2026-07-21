Унгарската прокуратура извърши акция в обект, в който се намират сървърите на опозиционната партия ФИДЕС. Според формацията целта е да бъдат иззети комуникационната система и базите данни. Партията определи действията като безпрецедентни за демократична Унгария и обвини управляващите от „Тиса“ в опит да я парализират чрез държавните институции.

В официално изявление, публикувано във Facebook, ФИДЕС съобщи, че следователи са се появили без предварително уведомление в сградата, в която се съхраняват сървърите на партията.

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„Произволът ескалира до ново ниво днес. Това действия няма прецедент в Унгария от 1990 г. насам - от края на комунизма“, заявиха от партията.

От ФИДЕС твърдят, че след като политическите опити за отслабването ѝ са се провалили, управляващите са преминали към използване на правни средства срещу най-голямата опозиционна сила.

„Планът на партия „Тиса“ да разруши ФИДЕС и съответно - съпротивата срещу това произволно управление, чрез политически средства се провали. Затова сега тя се опитва да осакати ФИДЕС по законен път. ФИДЕС няма да се поддаде нито на политически, нито на правни заплахи“, се казва още в позицията.

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До момента прокуратурата не е коментирала информацията за акцията в централата на партията.

Акцията идва часове, след като бившият министър-председател и лидер на ФИДЕС Виктор Орбан се завърна в Будапеща от САЩ, където присъства на Световното първенство по футбол. С появата си той сложи край на спекулациите, че може да не се върне в страната след тежката изборна загуба на партията. В публикация във Facebook Орбан съобщи, че ръководството и депутатите на формацията ще проведат заседание, а в сряда той ще даде пресконференция заедно с новия председател на парламентарната група.

Изборът на нов ръководител се наложи, след като миналата седмица Гергей Гуяш подаде оставка. Междувременно и Петер Сиярто, бившият външен министър на Унгария, се отказа от депутатския си мандат и напусна политиката.

Според унгарските медии вътрешната криза във ФИДЕС се задълбочава след тежкото поражение на парламентарните избори преди три месеца, когато партията загуби мнозинството си.

Редактор: Иван Иванов