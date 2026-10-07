Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пък призова Русия да предостави повече информация.

„Русия очевидно е длъжна да сподели със света какво точно се случва. Надяваме се, че ще го направят. Колкото повече разберем за случилото се, толкова по-добре ще можем да реагираме", посочи Рубио.

Съмнения за чума в Сибир: Тръмп предложи помощ на Русия, 200 души са под карантина

Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чипилова, издъхнала след счупване на епруветка, породи серизни опасения за разпространения на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които били са в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение.

Редактор: Дарина Методиева