Снимка: БГНЕС/ЕПА
Автор на скулптурата е датски художник, известен със своите провокативни творби
Позлатена статуя на американския президент Доналд Тръмп, изобразяваща голия му образ, бе изложена днес в сградата на Европейския парламент в Страсбург.
Автор на скулптурата е датски художник, известен със своите провокативни творби. Йенс Галшиот излага сатиричната статуя „Оранжевата чума“, известна и като „Кралят на несправедливостта“, в седалището на парламента в източния френски град.
Nackter Donald Trump sorgt im Europaparlament für Aufsehen https://t.co/zmopRep8KO https://t.co/tbTewITD3K— WELT (@welt) October 6, 2026
Статуята изобразява президента, седнал гол на раменете на много по-малък мъж и държащ дълга голф-палка. Заедно с постамента тя е висока около 2,5 метра и според художника е покрита с 23-каратово злато.
Златна статуя на Тръмп и Епстийн като Роуз и Джак от "Титаник" се появи във Вашингтон (ВИДЕО+СНИМКИ)
Оранжевата кърпа, с която беше покрита статуята, беше свалена при откриването ѝ днес. Скулптурата е поставена на оживено място в Европейския парламент, свързващо две сгради. Очаква се да остане там до четвъртък.
Un artista danés destapa una estatua de Trump desnudo y sobre un hombre en el Parlamento Europeo: “Cuando la gente la ve, se ríe” https://t.co/nKF03SJSdU— elDiario.es (@eldiarioes) October 6, 2026
Художникът е поканен от датския евродепутат от левицата Пер Клаузен. „Ако някой е толкова чувствителен, че не може да понесе тази скулптура да бъде изложена в Европейския парламент, тогава той няма място на световната сцена“, заяви Клаузен.
Визитките, поставени до скулптурата, цитират „Краля на несправедливостта“, който казва: „Седя на гърба на един човек. Той потъва под тежестта. Бих направил всичко, за да му помогна. Освен да слеза от гърба му.“
Галшиот описва Тръмп като едно от най-големите препятствия пред решаването на проблема с климатичните промени.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни