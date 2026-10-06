Позлатена статуя на американския президент Доналд Тръмп, изобразяваща голия му образ, бе изложена днес в сградата на Европейския парламент в Страсбург.

Автор на скулптурата е датски художник, известен със своите провокативни творби. Йенс Галшиот излага сатиричната статуя „Оранжевата чума“, известна и като „Кралят на несправедливостта“, в седалището на парламента в източния френски град.

Nackter Donald Trump sorgt im Europaparlament für Aufsehen https://t.co/zmopRep8KO https://t.co/tbTewITD3K — WELT (@welt) October 6, 2026

Статуята изобразява президента, седнал гол на раменете на много по-малък мъж и държащ дълга голф-палка. Заедно с постамента тя е висока около 2,5 метра и според художника е покрита с 23-каратово злато.

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Оранжевата кърпа, с която беше покрита статуята, беше свалена при откриването ѝ днес. Скулптурата е поставена на оживено място в Европейския парламент, свързващо две сгради. Очаква се да остане там до четвъртък.

Un artista danés destapa una estatua de Trump desnudo y sobre un hombre en el Parlamento Europeo: “Cuando la gente la ve, se ríe” https://t.co/nKF03SJSdU — elDiario.es (@eldiarioes) October 6, 2026

Художникът е поканен от датския евродепутат от левицата Пер Клаузен. „Ако някой е толкова чувствителен, че не може да понесе тази скулптура да бъде изложена в Европейския парламент, тогава той няма място на световната сцена“, заяви Клаузен.

Визитките, поставени до скулптурата, цитират „Краля на несправедливостта“, който казва: „Седя на гърба на един човек. Той потъва под тежестта. Бих направил всичко, за да му помогна. Освен да слеза от гърба му.“

Галшиот описва Тръмп като едно от най-големите препятствия пред решаването на проблема с климатичните промени.

Редактор: Ивета Костадинова