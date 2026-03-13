Златна статуя, изобразяваща Доналд Тръмп и Джефри Епстийн, като Роуз и Джак в прочутата сцена от филма „Титаник”, в която двамата влюбени стоят на носа на кораба, се появи във Вашингтон. Тя е почти 3,5 метра висока и се намира на National Mall.

Това е третата творба на атристичния екип, който се подписва като Secret Handshake, която осмива отношенията между президента и финансиста, който беше обвинен в сексуално насилие. Членовете на творческата група не са известни.

— TIMES NOW (@TimesNow) March 11, 2026

Творбата изобразява Тръмп, който стои зад Епстийн с разперени ръце, докато двамата гледат към Washington Monument. Скулптурата е монтирана върху реплика на носа на кораба и е боядисана със златна боя.

Провокативна скулптура на Тръмп се появи в Манхатън

Инсталацията носи името King of the World и е придружена от табели с иронични коментари за връзката между двамата мъже.

„Трагичната любовна история между Джак и Роуз беше изградена върху луксозни пътувания, шумни партита и тайни голи скици“, гласи една от тях.

„Този монумент почита връзката между Доналд Тръмп и Джефри Епстийн – приятелство, което изглежда също е изградено върху луксозни пътувания, шумни партита и тайни голи скици”, пише още в коментара.

В близост до скулптурата са поставени 10 банера със снимка на Тръмп и Епстийн и лозунга "Make America Safe Again". Всеки от тях носи символа на Министерството на правосъдието, но думата „правосъдие” е видимо заличена.

Разпънаха огромна снимка на Тръмп с Епстийн във Вашингтон

Според информация на The Washington Post колективът The Secret Handshake използва посредници, за да получава разрешения от National Park Service за своите инсталации.

Миналия септември артистите поставиха статуя, наречена Best Friends Forever, показваща двамата мъже, държащи се за ръце. През януари те изложиха и гигантско копие на поздравително писмо за рождения ден на Епстийн от 2003 г., подписано от „Доналд” . Тръмп отрича да е писал писмото и твърди, че подписът не е негов.

От Белия дом бързо осъдиха новата инсталация.

Редактор: Цветина Петрова