Актрисата Хелън Мирън бе отличена от крал Чарлз Трети за „значителния ѝ принос“ към Великобритания, съобщава Асошиейтед прес.

Актрисата, на 80 години, бе обявена за „Почетен спътник“ (Companion of Honour) - една от най-престижните награди, които кралят може да присъди на граждани на Великобритания и на страните от Британската общност, като броят на носителите ѝ е ограничен до 65 души.

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Приемането на Мирън в групата, в която са още британският природозащитник Дейвид Атънбъро, канадската писателка Маргарет Атууд и бившият британски премиер Гордън Браун, беше един от акцентите в най-новото връчване на почести от Чарлз.

Почестите, чиято цел е да възнаградят хора за приноса им към Великобритания, се връчват два пъти годишно на знаменитости и на обикновени хора – веднъж на Нова година, а след това през юни, по повод рождения ден на краля. Почти 1200 души получиха отличия по повод рождения ден на краля през 2026 г.

Хелън Мирън е изиграла множество класически роли в театъра – както в Националния младежки театър, така и в Кралската Шекспирова компания от 60-те години насам – преди да спечели роли във филми като „Дългият Разпети петък“, „Екскалибур“ и „Лудостта на крал Джордж“.

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През 2007 г. тя спечели „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си във филма „Кралицата“, проследяващ живота на покойната Елизабет Втора след смъртта на принцеса Даяна през 1997 г.

Въведена през 1917 г. от крал Джордж V, наградата Companion of Honour се присъжда на хора, които са дали „значителен принос към изкуствата, науката, медицината или правителството“ в продължение на дълъг период от време.

Те остават членове до смъртта си, след което се добавя заместник. Вероятно ще бъде обявен нов член в следващия списък с почести през новата година след смъртта в четвъртък на Дейвид Хокни, един от най-популярните британски художници от миналия век.

Редактор: Никола Тунев