Министерският съвет прие решение за организацията и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври 2026 г. С него се разпределят конкретните задачи между отделните министерства до окончателното обявяване на изборните резултати.

Основната координация по организационно-техническата подготовка е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия по условията за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

ЦИК прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври

Същият министър ще отговаря и за техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес, включително за сключването на необходимите договори.

Министерството на вътрешните работи ще организира дейностите по охраната и сигурността, които са в неговите правомощия. На министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложена координацията по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Министерството на външните работи ще отговаря за подготовката и провеждането на вота зад граница, а правосъдното ведомство - за организацията на изборите в местата за лишаване от свобода.

Обнародваха датата за провеждане на президентския вот

Министърът на финансите трябва да внесе за одобрение от правителството проект на тарифа, определяща сумите, които партии, коалиции и инициативни комитети ще плащат за предизборни предавания по БНТ, БНР и регионалните им центрове.

С решението на правителството ресорните министри са задължени да информират премиера за хода на подготовката на президентските избори до окончателното обявяване на резултатите от вота.

Редактор: Цветина Петкова