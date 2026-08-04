Решението за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври 2026 г. официално влезе в сила, след като беше публикувано в днешния брой на „Държавен вестник“.

Датата беше определена от Народното събрание на последното пленарно заседание преди началото на лятната ваканция на депутатите. Съгласно Конституцията, ако нито една кандидат-президентска двойка не получи необходимата подкрепа на първия тур, в седемдневен срок ще бъде проведен балотаж между двамата кандидати с най-висок резултат.

Народното събрание определи датата на президентските избори

Подготовката за вота вече набира скорост, а част от кандидатурите са официално обявени. Президентът Илияна Йотова потвърди, че ще влезе в надпреварата за държавен глава като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Кандидатурата ѝ вече получи подкрепата на БСП и „Прогресивна България“.

Още през юни Българският земеделски народен съюз (БЗНС) номинира Николай Ненчев за президент и Цвета Кирилова за вицепрезидент.

Междувременно деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Даниел Вълчев сложи край на спекулациите около името си, като заяви, че няма да участва в президентската надпревара.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Сред обсъжданите в публичното пространство имена остава и това на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Засега той не е обявил окончателното си решение, като заяви, че евентуална кандидатура за „Дондуков“ 2 трябва да бъде внимателно обмислена, а не взета прибързано.

Редактор: Цветина Петкова