Народното събрание прие предложената дата за президентския вот наесен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври 2026 г. Това се случи със 138 гласа „за“, 0 „против“ и 7 „въздържали се“.

Припомняме, че на 29 юли редовният Председателски съвет, с участието на ръководителите на парламентарните групи, реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври?

Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно - на 1 ноември.

Редактор: Цветина Петкова