Снимка: БГНЕС
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Това научи неофициално NOVA от свои източници
Народното събрание предстои да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври, научи NOVA. Решението е било взето по време на редовния Председателски съвет с участието на ръководителите на парламентарните групи. Предложението е внесено в деловодството на НС.
Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно - на 1 ноември.
По неофициалнa информация парламентът ще гласува правилата за избор на ВСС преди президентския вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите. Очаква се датата за изборите да се гласува още тази седмица.
„Прогресивна България“ подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент
Кои са сигурните кандидати за президентския вот наесен
Съгласно Конституцията парламентът определя датата на президентските избори. Основният закон предвижда вотът да бъде организиран не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 г.
Припомняме, че до момента ясна е кандидатурата на президента Илияна Йотова, която вече разчита на подкрепата на БСП и „Прогресивна България“.
Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланик Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова.
Парламентарната опозиция засега изглежда разделена. От ГЕРБ-СДС не обявяват свой човек, а от „Продължаваме Промяната” неофициално изказват положително мнение за Андрей Гюров, но към момента не са обявили официално кандидатурата му. „Демократична България” също не посочва свой претендент за поста.
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