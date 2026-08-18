„Получих информация от социалните служби за случая на Младежки хълм, за да преценим какви дългосрочни мерки трябва да се предприемат по отношение на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и как се работи със семействата на тези деца, работи ли се с техните братя и сестри, има ли проблеми в семействата, как можем да помогнем на родителите и на другите деца“. Това каза социалният министър Наталия Ефремова при посещението си в Пловдив, след като извърши проверка в социалните служби заради убийството на Георги Кузев.

Тя посочи, че тъй като децата, задържани за убийството, се намират в ареста, за тях конкретни мерки от социалните служби не могат да се предприемат в момента. Ще им бъде оказана психологическа помощ, когато бъдат допуснати психолозите на социалните служби, допълни Ефремова.

Фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви като работа и мерки, но не кампанийно, а системно, каза още социалният министър. „На първо място трябва да подобрим доверието на обществото в институциите, защото заради липсата му сме свидетели на ситуации с трагичен край. На второ място трябва да се работи за координация между системите, които имат за цел да защитават децата“, посочи Ефремова.

Тя каза още, че социалните служби и „Закрила на детето“ работят с всички деца, които не са в ареста, и допълни, че се работи и с родителите, но не всички от тях оказват съдействие, защото имат притеснение да търсят социалните услуги.

Никой от четиримата ученици, обвинени за жестокото убийство в Пловдив, не е бил пред изключване

„До момента с някои от децата е работено, били са насочвани към социални услуги, като някои от семействата са отказвали съдействие. При други се наблюдава слаб интерес и недоверие, поради което не е могло да се извърши истинска превенционна дейност“, каза социалният министър.

Ефремова посочи, че има създадени механизми за координация и за работа между институциите. „Различен е ефектът на взаимодействие на различните места. В някои общини работят много добре, в други е по-слаба координацията. Но безспорно ясно е, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно има нужда Законът да бъде променен и модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели”, категорична беше министър Ефремова.

Според нея целият закон трябва да бъде пренаписан, защото в него има мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и родители.

По информация на NOVA задържаните за побоя до смърт младежи учат в Езикова Гимназия Пловдив, в СУ „Христо Г. Данов“, в СУ „Паисий Хилендарски“ и в Спортно училище „Васил Левски“. Едно от момичета е от Стара Загора.

Милен Иванов: Когато групи като "Кръв и чест" не се контролират, се радикализират

Според детския психиатър д-р Николай Попов, който изготвя и съдебните експертизи по този вид дела, най-вероятно младежите страдат от дефицит на нормална семейна среда и са били подложени на различни форми на насилие.

„Агресията или изобщо поведението, които прави групата, дори и възприемани като неморални отвъд групата, стават приемливи, когато групата ги прави заедно. Желанието на тийнейджърите да управляват света, да командват света около себе си”, обясни психиатърът.

Според него тези младежи не срещат разбиране в училище, нямат много приятели и търсят среда, в която да се чувстват добре.

„Всички казват, че „съм различен“. Нека наистина да бъда различен. Нека тогава да избера нещо, което е различно. А неонацистките групи, за които говорим, и подобни банди и организации, не са ли точно такива – различни, които ще ги обединят, за да живеят по-добре”, посочи още д-р Николай Попов.

Криминалист за обвинените за убийството в Пловдив: Мисленето на тези млади хора е като това на терористите от „Ал Кайда“

Днес съседите до неонацисткия клуб казват, че групата се е събирала предимно вечер, а през деня идвал само наемателят. Районната прокуратура ще протестира вчерашното решение на съда, с което бащата Ивелин Велев беше пуснат срещу 1000 евро гаранция, а неговият 18-годшен син – освободен без мярка.

В „Интервюто в Новините на NOVA” социалният министър Наталия Ефремова каза още, че по отношение на неонацисткия клуб „Кръв и чест” явно става въпрос за концентрация на влияние върху деца от възрастни. „Нашата работа, съвместно с органите на МВР и с училищата, е започнала с конкретни указания и мерки, които трябва да бъдат предприети незабавно”, заяви тя.

По думите ѝ живеем в нов свят с нови технологии, за който не сме подготвени, което е станало ясно от ситуацията в Пловдив, която може да се случи и навсякъде другаде. „Нашата най-голяма отговорност е да дадем знания на децата да могат да се пазят, да различават какво е виртуална реалност и какво е реалността около нас. Да правят разлика между добро и лошо, за да могат да имат критично мислене, когато са в социалните мрежи. Тези уроци трябва да бъдат преподавани навсякъде, на първо място в семейството, но и в училищата, които могат да дават допълнителни знания. Можем да ползваме цялата мрежа – и социални услуги, и младежки центрове, имаме и силно развит неправителствен сектор, който може да помогне. Ако всички институции работим заедно в синхрон, вярвам че може да се даде достатъчно информация на децата, за да се пазят”, категорична бе социалният министър.

Ефремова каза още, че предстои да бъде изграден по-добър синхрон в обмена на информация между МВР и социалните служби. „След проверката в Пловдив стана ясно, че всички те са имали някаква частична информация, но не си взаимодействат достатъчно добре. Това е въпрос на механизми, които не са достатъчно добре синхронизирани един с друг, за да може да се предава информацията“, обясни министърът.

Коментара на Наталия Ефремова и за новата формула за минималната работна заплата гледайте във видеото.