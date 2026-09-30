Ден след новината, че тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на България, остава важният въпрос - какво се е съгласила българската държава да предостави на Гърция в замяна? Наред с вълнението, което продължава да расте до паметния съботен ден, който ни предстои, растат и въпросите, както сред обществото, така и сред специалистите. Какво наистина е записано в Меморандума за разбирателство с южната ни съседка?

Ценностите, които ще предадем, са част от много повече артефакти, взети през XX век от България. Сред тези, които ще бъдат върнати - стана ясно, че няма ръкописи. Но ще има още мощехранителници, обкови на евангелия - църковни ценности от два манастира в Гърция – „Панагия Икосифинис“ в района на Драма и „Свети Йоан Предтеча“ край Серес, както и от митрополията на Серес и Нигрита. Със свое изявление в сряда от Светия синод на Гръцката църква изразиха благодарност за жеста от българска страна, но и надежда, че това няма да постави точка на подобни разговори и в бъдеще.

Исторически момент: Как се стига до връщането на тленните останки на цар Самуил

Ден след като историческото решение беше оповестено, оценка за случилото се даде и министърът н акултурата Евтим Милошев, чийто подпис стои под меморандума. "Това е събитие, което се случва веднъж на хиляда години. След 1000 години цар Самуил си идва в България", заяви той.



Все по-силното обществено вълнение около въпроса - каква „разменна монета“ е предложила България в името на историческия акт, доведе до емоционална реакция от страна на Милошев: "Това не е търговска сделка - първо. Второ - това е размяна на артефакти от наша страна и мощите на българския цар Самуил, което е безценно само по себе си. То не може да бъде приравнено на търговска сделка нито може да бъде разглеждано като справедливо или несправедливо. Костите на баща ми колко струват? Мога ли да ги разменя срещу нещо? Каква ще бъде цената?".

Матанов: Ако се бяхме съгласили да върнем църковните реликви, щяхме да получим и останките на цар Самуил по-рано



Този въпрос обаче още е на дневен ред за историците. "Дали е реципрочно? Няма как артефактите да ги сложим на кантара и да ги мерим. Ние нямаме кости на български владетел. Това ще бъде първият български владетел, който ще се върне в България. Но като църковен историк и археолог пак казвам - като човек на Църквата, това, което ще дадем, за мен е много повече", обаясни преподавателят в Богословския факултет на Софийския университет доцент Венцислав Каравълчев.

"При условие, че ние не знаем с точност гроба на нито един български средновековен цар – изведнъж идват в комплект трима. Връщат се няколко мощехранителници - най-вече църковна утвар, потири - неща, които имаме със стотици в България. Както и обкови на икони", заяви професор Румен манов.

Гърция връща на България останките на цар Самуил



След множеството въпроси за това какво съдържа списъкът с църковни ценности днес дойде по-ясен отговор макар и частичен. "Само църковна утвар. Няма ръкописи", заяви министър Милошев.