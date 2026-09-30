Германското правителство нареди на държавна компания да увеличи запасите от природен газ, тъй като нарастват опасенията за ниски нива преди зимата. Като причина са посочени „геополитическите рискове“ на фона на войната в Иран, предаде АФП.

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„Министърът на икономиката Катерина Райхе „реши да възложи на държавната компания SEFE да увеличи запасите от природен газ“, заяви говорителка на Министерството на икономиката.

Редактор: Габриела Павлова