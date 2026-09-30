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Жълт код за силни ветрове по цялото Черноморие и в още три области у нас
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Прогноза за времето (30.09.2026 - сутрешна)
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Жълт код за силен вятър в шест области в последния ден на септември
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Прогноза за времето (29.09.2026 - обедна)
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Облачно и дъждовно в части от страната
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Прогноза за времето (29.09.2026 - сутрешна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Никола Тунев
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