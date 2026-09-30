Жълт код за силен вятър е в сила в последния ден на септември за шест области в Източна и Южна България. Предупреждението обхваща цялото Черноморие - областите Добрич, Варна и Бургас, както и Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони се очаква силен североизточен вятър.

В останалата част от страната вятърът ще бъде предимно умерен, като най-силен ще остане в източните райони.

Жълт код за силен вятър в шест области в последния ден на септември

Последният ден на септември ще донесе и различно време в Северна и Южна България. На север облачността постепенно ще се разкъса и ще намалее, като през деня ще преобладава слънчево време.

Над Южна България облаците ще се задържат по-дълго, но следобед и там ще започнат да намаляват. Най-късно това ще се случи в крайните югоизточни райони, където се очакват и слаби превалявания от дъжд.

Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 24 градуса, а в София - около 20 градуса. Атмосферното налягане остава значително по-високо от обичайното за края на септември и през деня няма да претърпи съществена промяна. В планинските райони на Южна България облачността ще остане значителна. На отделни места ще превали слаб дъжд, а на височина над 2200 метра валежите ще бъдат от слаб сняг.

Над Стара планина постепенно ще се установи слънчево време. В планините ще духа силен, на моменти и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра - около 6 градуса.

Различно ще бъде времето и по северното и южното крайбрежие. Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево. На юг ще преобладава облачно време, като на места ще превалява дъжд. По цялото крайбрежие ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат около 20-21 градуса. Температурата на морската вода остава между 20 и 22 градуса, а вълнението на морето ще достига 3-4 бала.

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Редактор: Цветина Петкова