КНСБ с нови изчисления за стойността на малката потребителска кошница. Тя включва 20 основни хранителни продукта, както и бензин.

При последното отчитане преди три месеца синдикатите обявиха, че близо 1/3 от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение в Европа стойността на това перо е наполовина, или 16% от месечния бюджет.

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Стойността на кошницата в края на юли беше 61 евро и 81 цента и можеше да бъде закупена 10 пъти с една минимална работна заплата. Основен проблем остава поскъпването по веригата до магазина, като разликата в цените достига от 60% за брашното до 150% при краставиците.

Редактор: Мария Барабашка