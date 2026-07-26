Инфлацията в България се забавя, но усещането на хората за поскъпване остава силно. Последните данни на Националния статистически институт показват, че през юни е отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се е забавила до 5,4%. Това заяви зам.-председателят на НСИ д-р Свилен Колев в ефира на „Събуди се“ по NOVA.

По думите му обаче тенденцията на поскъпване вероятно ще продължи и през юли, макар и с по-бавни темпове. Колев посочи, че усещането за обедняване зависи от периода, който се сравнява, и от конкретните стоки и услуги, които потребителите използват.

„През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същото тримесечие на миналата година средната работна заплата нараства с близо 13%. Това е дори повече, за да компенсира натрупаната инфлация за три години, която също е приблизително толкова“, обясни той.

Според зам.-председателя на НСИ най-сериозно поскъпване през последните две години и половина се наблюдава при ресторантите, хотелите и услугите, свързани с настаняване. Увеличението в тези категории е между 20 и 30%.

НСИ: -0,9% инфлация през юни, поевтиняват храните и горивата

Като причина Колев посочи повишеното търсене, ръста на пътуванията и по-голямата пазарна сила на доставчиците на услуги. По думите му именно това позволява на бизнеса да прехвърля по-високите си разходи върху крайните цени.

При храните обаче последните данни показват по-слаб ценови натиск. През юни цените на храните и безалкохолните напитки са спаднали средно с около 2%. При стоките от малката потребителска кошница спадът е между 2,2 и 2,5%. Основната причина са сезонните плодове и зеленчуци. При някои от тях, сред които домати, краставици и тиквички, са отчетени спадове от около 25-30%.

В същото време обаче редица други услуги продължават да поскъпват значително. Сред тях са фризьорските услуги, услугите за лична грижа, поддръжката и ремонтите на жилища и автомобили, както и различни курсове, включително шофьорските. При някои от тези услуги годишният ръст на цените достига около 20%.

Като основна причина за поскъпването Колев посочи ръста на разходите за труд. По думите му в сектора на услугите именно възнагражденията са един от основните фактори при формирането на цените. Допълнително влияние оказват по-високите разходи за електроенергия, наеми, горива и поддръжка.

Очакванията са инфлацията през юли да се повиши. Причина за това са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топлоподаването и горивата. Според Колев развитието на конфликта в Близкия изток също може да окаже влияние върху цените на горивата.

НСИ трябва да публикува предварителни експресни оценки за инфлацията през следващата седмица. По думите на Колев прогнозите са за по-високи ценови движения до края на годината.

Той коментира и влиянието на бюджета върху инфлацията. Според него определени разходи, свързани с увеличаване на възнагражденията, могат да окажат натиск върху ценовото равнище. Инвестициите в технологично обновление обаче могат да имат обратен ефект.

Колев посочи и предстоящи промени, които могат да доведат до ново поскъпване. Сред тях са по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите и тютюневите изделия. Според зам.-председателя на НСИ тези промени също ще имат отражение върху инфлацията, макар ефектът да се проявява постепенно.

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Редактор: Дарина Методиева