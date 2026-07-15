Месечната инфлация в България през юни е отрицателна и възлиза на минус 0,9%, докато на годишна база поскъпването на живота достига 5,4%. Това показват данните на Националния статистически институт за индекса на потребителските цени.

От началото на годината инфлацията е 2,9%, а средногодишната инфлация за периода юли 2025 г. - юни 2026 г. достига 5,1%.

Най-сериозен принос за понижението на цените през юни имат транспортът, хранителните продукти и облеклото. Разходите за транспорт са намалели с 3,3%, храните и безалкохолните напитки - с 1,9%, а облеклото и обувките - с 1,1%.

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Сред хранителните продукти най-голям спад е отчетен при сезонните зеленчуци. Цената на краставиците е намаляла с 25,8%, на тиквичките и патладжаните - с 25,7%, на пипера - с 20,9%, а на доматите - с 20,2%. Поевтинели са още зелето, картофите, яйцата, сиренето и млечните продукти.

Сериозно понижение е отчетено и при горивата. Дизеловото гориво е поевтиняло с 9,4%, а пропан-бутан за автомобилите - с 14,1%. Намаление има и при международните самолетни полети, пакетните туристически услуги и редица домакински електроуреди.

На обратния полюс са услугите, свързани с туризма. Най-голямо увеличение на месечна база е отчетено при услугите на ресторантите и хотелите - с 1,5%, а цените на настаняването са нараснали с 6,3%.

Поскъпване има още при образователните услуги, здравеопазването и личните грижи. Увеличават се също цените на лекарските и стоматологичните услуги, както и на фризьорските и козметичните услуги.

Въпреки месечното понижение, транспортът остава групата с най-високо поскъпване на годишна база - 16,8%. Следват услугите на ресторантите и хотелите с ръст от 9,6%, образованието с 9,4% и секторът „Развлечения, спорт и култура“ с 10,8%.

Хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали с 2,4% спрямо юни миналата година, а жилищните разходи - с 5%.

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Малката потребителска кошница също поевтинява

Данните на НСИ показват, че индексът на цените за т.нар. малка потребителска кошница, която отразява разходите на най-нискодоходните 20% от домакинствата, е намалял с 1% през юни. Основната причина е спадът в цените на храните с 2,2%, докато нехранителните стоки и услугите отчитат леко поскъпване.

Според хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравнение между държавите в Европейския съюз, месечната инфлация през юни е минус 0,5%, а годишната - 5,2%.

Натрупаната инфлация за последните пет години достига 43,3%, показват още данните на Националния статистически институт.

Редактор: Цветина Петкова