Снимка: iStock
-
Какъв ще бъде ефектът от мярката "Кошница с грижа"
-
Експерти: Процедурата за свръхдефицит е сигнал, че България трябва да оздрави публичните си финанси
-
"Темата на NOVA" в аванс: Защо усещането за инфлация се разминава с официалната статистика
-
Идея: До 25% данък за лицата, които взимат над 10 000 евро
-
Ще спре ли държавата необоснованото покачване на цените
-
Значителен спад: Цените на петрола достигнаха най-ниското си ниво от два месеца насам
Най-голямо месечно поскъпване е отчетено при услугите на ресторантите и хотелите
През май месечната инфлация в България е нулева, но поскъпването на живота продължава да се усеща осезаемо. Данните показват, че на годишна база цените са с 6,9% по-високи спрямо същия месец на миналата година, а натрупаната инфлация за последните пет години достига 44,3%.
Според Индекса на потребителските цени (ИПЦ) инфлацията от началото на годината е 3,8% (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.), а средногодишната за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 5%.
Месечната инфлация през март 2026 г. е 0,9%, средногодишната - 4,5%
Въпреки че общото равнище на цените през май остава без промяна спрямо април, в отделни сектори се наблюдават съществени движения. Най-голямо месечно поскъпване е отчетено при услугите на ресторантите и хотелите, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия – с по 0,9%. Транспортът поскъпва с 0,8%, а услугите в сферата на информацията и комуникациите – с 0,7%.
Същевременно поевтиняването на хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,4%, както и спадът при развлеченията, спорта и културата с 2%, компенсират част от ръста в останалите групи и задържат общата инфлация на нулево ниво за месеца.
Най-сериозно увеличение при храните през май е регистрирано при картофите, чиято цена е скочила с 25,5%. Значително поскъпват още цитрусовите плодове – с 12,7%, ябълките – с 8,7%, както и морковите и червеното цвекло – с 8,1%. По-високи са цените и на макаронените изделия, кафето, сиренето и бирата.
НСИ: Годишната инфлация през април достига 6.8%
Обратната тенденция се наблюдава при част от сезонните зеленчуци. Цената на пипера е намаляла с 23,2%, на доматите – с 11,1%, а на краставиците – с 3,4%. Поевтиняват още яйцата, телешкото месо и киселото мляко.
Сред нехранителните стоки и услуги най-голямо увеличение е отчетено при таксите за издаване на лични документи, които са поскъпнали с 22,3%. По-високи са още цените на куриерските услуги, централното газоснабдяване, бензина и цигарите.
На фона на тези увеличения се наблюдава спад при някои туристически услуги и потребителска техника. Пакетните почивки в страната поевтиняват с 2,9%, телевизорите – с 2,6%, а международните самолетни полети – с 1,1%.
През май 2026 г. месечната инфлация е 0.3%, а годишната инфлация за май 2026 г. спрямо май 2025 г. е 6.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.1%.
Средногодишната инфлация за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 3.7%.
Ръст на годишната инфлация сочат предварителните данни на НСИ
При т.нар. малка потребителска кошница, която отразява разходите на най-нискодоходните 20% от домакинствата, е отчетено месечно поевтиняване от 0,5%. На годишна база обаче и при нея цените остават с 3,9% по-високи спрямо май 2025 година.
Водещи данни
- Месечна инфлация (май спрямо април 2026 г.): 0,0%
- Годишна инфлация (май 2026 г. спрямо май 2025 г.): 6,9%
- Инфлация от началото на годината: 3,8%
- Средногодишна инфлация: 5,0%
Какво поскъпва най-много през май?
Сред основните групи:
- Ресторанти и хотели – +0,9%
- Алкохол и цигари – +0,9%
- Транспорт – +0,8%
- Информация и комуникации – +0,7%
- Здравеопазване – +0,5%
Какво поевтинява?
- Развлечения, спорт и култура – -2,0%
- Храни и безалкохолни напитки – -0,4%
- Лични грижи и различни услуги – -0,1%
Най-сериозни скокове при храните
- Картофи – +25,5%
- Цитрусови плодове – +12,7%
- Ябълки – +8,7%
- Моркови и червено цвекло – +8,1%
- Макаронени изделия – +2,8%
- Кафе – +1,4%
- Сирене – +1,2%
Най-големи поевтинявания при храните
- Пипер – -23,2%
- Домати – -11,1%
- Краставици – -3,4%
- Яйца – -2,9%
- Телешко месо – -2,2%
- Кисело мляко – -1,4%
Други по-важни поскъпвания
- Такса за издаване на лични документи – +22,3%
- Куриерски услуги – +4,9%
- Централно газоснабдяване – +3,1%
- Бензин А95 – +3,1%
- Бензин А100 – +2,8%
- Цигари – +0,9%
- Ресторанти – +0,7%
Какво поевтинява извън храните?
- Почивки и туристически пакети в страната – -2,9%
- Телевизори – -2,6%
- Международни полети – -1,1%
- Дизелово гориво – -0,7%
Данни по европейската методология (ХИПЦ)
- Месечна инфлация: 0,3%
- Годишна инфлация: 6,3%
- Инфлация от началото на годината: 4,1%
Малката потребителска кошница
За най-нискодоходните 20% от домакинствата:
- Месечно изменение: -0,5%
- Годишно изменение: +3,9%
Последвайте ни