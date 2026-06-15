През май месечната инфлация в България е нулева, но поскъпването на живота продължава да се усеща осезаемо. Данните показват, че на годишна база цените са с 6,9% по-високи спрямо същия месец на миналата година, а натрупаната инфлация за последните пет години достига 44,3%.

Според Индекса на потребителските цени (ИПЦ) инфлацията от началото на годината е 3,8% (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.), а средногодишната за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 5%.

Месечната инфлация през март 2026 г. е 0,9%, средногодишната - 4,5%

Въпреки че общото равнище на цените през май остава без промяна спрямо април, в отделни сектори се наблюдават съществени движения. Най-голямо месечно поскъпване е отчетено при услугите на ресторантите и хотелите, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия – с по 0,9%. Транспортът поскъпва с 0,8%, а услугите в сферата на информацията и комуникациите – с 0,7%.

Същевременно поевтиняването на хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,4%, както и спадът при развлеченията, спорта и културата с 2%, компенсират част от ръста в останалите групи и задържат общата инфлация на нулево ниво за месеца.

Най-сериозно увеличение при храните през май е регистрирано при картофите, чиято цена е скочила с 25,5%. Значително поскъпват още цитрусовите плодове – с 12,7%, ябълките – с 8,7%, както и морковите и червеното цвекло – с 8,1%. По-високи са цените и на макаронените изделия, кафето, сиренето и бирата.

НСИ: Годишната инфлация през април достига 6.8%

Обратната тенденция се наблюдава при част от сезонните зеленчуци. Цената на пипера е намаляла с 23,2%, на доматите – с 11,1%, а на краставиците – с 3,4%. Поевтиняват още яйцата, телешкото месо и киселото мляко.

Сред нехранителните стоки и услуги най-голямо увеличение е отчетено при таксите за издаване на лични документи, които са поскъпнали с 22,3%. По-високи са още цените на куриерските услуги, централното газоснабдяване, бензина и цигарите.

На фона на тези увеличения се наблюдава спад при някои туристически услуги и потребителска техника. Пакетните почивки в страната поевтиняват с 2,9%, телевизорите – с 2,6%, а международните самолетни полети – с 1,1%.

През май 2026 г. месечната инфлация е 0.3%, а годишната инфлация за май 2026 г. спрямо май 2025 г. е 6.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.1%.

Средногодишната инфлация за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 3.7%.

Ръст на годишната инфлация сочат предварителните данни на НСИ

При т.нар. малка потребителска кошница, която отразява разходите на най-нискодоходните 20% от домакинствата, е отчетено месечно поевтиняване от 0,5%. На годишна база обаче и при нея цените остават с 3,9% по-високи спрямо май 2025 година.

Водещи данни

Месечна инфлация (май спрямо април 2026 г.) : 0,0%

: Годишна инфлация (май 2026 г. спрямо май 2025 г.) : 6,9%

: Инфлация от началото на годината : 3,8%

: Средногодишна инфлация: 5,0%

Какво поскъпва най-много през май?

Сред основните групи:

Ресторанти и хотели – +0,9%

Алкохол и цигари – +0,9%

Транспорт – +0,8%

Информация и комуникации – +0,7%

Здравеопазване – +0,5%

Какво поевтинява?

Развлечения, спорт и култура – -2,0%

Храни и безалкохолни напитки – -0,4%

Лични грижи и различни услуги – -0,1%

Най-сериозни скокове при храните

Картофи – +25,5%

Цитрусови плодове – +12,7%

Ябълки – +8,7%

Моркови и червено цвекло – +8,1%

Макаронени изделия – +2,8%

Кафе – +1,4%

Сирене – +1,2%

Най-големи поевтинявания при храните

Пипер – -23,2%

Домати – -11,1%

Краставици – -3,4%

Яйца – -2,9%

Телешко месо – -2,2%

Кисело мляко – -1,4%

Други по-важни поскъпвания

Такса за издаване на лични документи – +22,3%

Куриерски услуги – +4,9%

Централно газоснабдяване – +3,1%

Бензин А95 – +3,1%

Бензин А100 – +2,8%

Цигари – +0,9%

Ресторанти – +0,7%

Какво поевтинява извън храните?

Почивки и туристически пакети в страната – -2,9%

Телевизори – -2,6%

Международни полети – -1,1%

Дизелово гориво – -0,7%

Данни по европейската методология (ХИПЦ)

Месечна инфлация: 0,3%

Годишна инфлация: 6,3%

Инфлация от началото на годината: 4,1%

Малката потребителска кошница

За най-нискодоходните 20% от домакинствата:

Месечно изменение: -0,5%

Годишно изменение: +3,9%

Редактор: Цветина Петкова