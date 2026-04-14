Месечната инфлация през март 2026 г. е 0.9%, а годишната - 4,1%, показват данни на Индекса на потребителските цени (ИПЦ). От началото на годината инфлацията е 1,9%, а средногодишната - 4.5%.

Спрямо февруари най-силен ръст на цените е отчетен при транспорта (7.2%), следван от алкохол и тютюневи изделия (0.8%) и информационни и комуникационни услуги (0.8%). Поскъпване има и при ресторанти и хотели, жилищни разходи, храни, здравеопазване и други групи (до 0.7%). Поевтиняване се наблюдава при развлечения и култура (-2.0%), облекло и обувки (-0.9%) и стоки за дома (-0.2%).

КНСБ: Дизелът у нас е поскъпнал с 36% от януари досега

При хранителните продукти най-сериозно поскъпват зеле (18.9%), домати (11.0%) и пипер (10.1%), както и сладолед, цитруси и някои зеленчуци. Спад в цените има при краставици (-16.3%), мляко, масла, лук, макаронени изделия и други основни продукти.

При горивата и услугите се отчита значително поскъпване на дизел (16.9%), бензин А95 (9.9%) и пропан-бутан (9.0%). Ръст има и при водоснабдяване, климатици, отпадъчни услуги, транспорт и редица битови услуги. В същото време поевтиняват международните полети (-7.4%), туристическите пакети (-3.9%), както и част от електроуредите и електрониката.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) отчита месечна инфлация от 1.0% и годишна от 2.8%, като натрупаната инфлация за последните три години е 10.2%, а за пет години - 36.5%.

ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Индексът на цените на малката кошница се увеличава с 0.3% на месечна база и с 2.7% на годишна, като най-голям ръст се отчита при услугите и хранителните продукти.

