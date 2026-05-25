Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва ще започне превантивно лечение с лъчетерапия, след като е диагностициран с ранен стадий на рак на кожата, пише БТА.

Според официалната информация на 24 април от кожата на 80-годишния държавен глава е била премахната базалноклетъчна лезия. След последвалите медицински оценки лекарите са взели решение да продължат с допълнително превантивно лечение.

От Сирийско-ливанската болница съобщават, че Лула ще премине през повърхностна лъчетерапия в областта на скалпа с цел ограничаване на риска от поява на нови изменения. Президентът ще може да продължи ежедневните си ангажименти без ограничения. Говорител на президентската администрация уточни, че лезията е определена като малка и е диагностицирана в начален стадий. Предвидени са общо 15 процедури по лъчетерапия като част от превантивния подход.

Новината идва в момент, когато политическото внимание в страната постепенно се насочва към предстоящите президентски избори през октомври. Очаква се Лула да се кандидатира за четвърти президентски мандат, като според няколко социологически проучвания към момента води пред десния си опонент Флавио Болсонаро. Лула е най-възрастният действащ президент в историята на Бразилия и през последните години нееднократно е имал здравословни проблеми. През 2024 г. той претърпя спешни медицински интервенции, свързани с лечение и превенция на мозъчен кръвоизлив. През 2011 г. бразилският лидер премина и лечение за рак на гърлото.

