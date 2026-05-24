Кирилицата – една от най-значимите писмености в света – днес се използва от близо 300 милиона души и в над 70 езика. Въпреки това за много хора извън България тя остава екзотична и малко позната.

По повод 24 май ви отвеждаме в Съединените щати, където българската общност и академичните среди отново обръщат внимание на езика и културата ни. От миналата година специалността „българистика“ се завръща в университетската карта на САЩ след повече от десетилетие отсъствие.

В Университета на Илинойс в Шампейн-Ърбана отново се предлагат курсове по български език, история и култура, включително и специални класове за студенти с български корени.

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Един от преподавателите споделя, че интересът към езика често започва от лична или семейна връзка с България. „Семейството на майка ми е от България, но никой не говореше езика. Исках да го науча и да открия корените си“, разказва той.

Студентите се запознават не само с граматиката, но и с особеностите на българския словоред, който за тях е предизвикателство, но и любопитно откритие.

Според преподаватели в САЩ преди години българският език е бил подценяван, включително като литературна традиция. Днес обаче това се променя, особено след международни успехи на съвременни български автори. „Културни събития като Евровизия и награждавани книги променят начина, по който се гледа на България“, коментират експерти.

Част от студентите вече имат лична мотивация да учат езика – да открият роднини, да разберат семейството си или просто да се свържат с българската култура.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова