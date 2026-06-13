В близост до демонтирания Паметник на съветската армия се провежда „София прайд”. Събитието е под надслов „Различно си приличаме”.

"Разговарях с човек, който е бил нападнат физически два пъти миналата година от свой колега , който разбрал за сексуалната му ориентация. Няма да коментирам колко съобщения получават нашите организации всяка седмица от младежи, които са отхвърлени и неприемани от собствените си родители. Така че дискриминацията е навсякъде около нас. Дори по данни на Евростат, които се публикуват периодично, има широко неприемане на ЛГБТИ хората в българското общество". Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Радослав Стоянов от Българския хелзинкски комитет, който е един от организаторите на "София прайд".

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По думите му "има приемане на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, когато те са шарени и забавни от сцената като известни певци и изпълнители". "Но няма приемане, когато говорим за истински сериозни неща - за техните семейства, за това да могат да изразяват себе си свободно", подчерта той.

На въпрос достигали ли са сигнали до БХК за обратна дискриминация - за хетеросексуални хора, които не получават работно място не защото нямат необходимите способности, а защото за него предварително е избран хомосексуален човек, Стоянов беше категоричен: "Не, подобно нещо не е достигало до нас. Но ако достигне, трябва дебело да подчертая, че това е незаконно. В България действа Законът за защита от дискриминация, който транспонира редица европейски директиви. Той забранява дискриминация и на основа сексуална ориентация".

„София прайд” и „Шествие за семейството” в събота в София

Той обясни и защо декларацията на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в подкрепа на шествието за семейството е предизвикала такъв негатовен отзвук от страна на организаторите на прайда. "По две основни причини. Едната е, че тя дефинира семейството само като християнско, тоест изключва всички други семейства - били те без вяра или с различна от християнската вяра. И второ, защото изключва еднополовите семейства. А такива в България има много. Поне стотици, според данни на Агенцията на Европейския съюз за основните права отпреди няколко години, а вероятно и много повече. Ако последното преброяване беше преминало малко по-гладко, щяхме да имаме по-качествени данни. Но със сигурност има много такива семейства и те ежедневно се сблъскват с реални проблеми. Тази декларация фактически показва, че визията на управляващите ни изключва", изтъкна той.

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И допълни, че хората с нетрадицонна сексуална ориентация са несъгласни с декрарацията, прочетена от ПП-ДБ от парламентарната трибуна, че "търсим разделение". "Съхраняването на традиционното семейство, както е дефинирано в тази декларация, всъщност няма да запази единението. Напротив - когато изключваш част от семействата и брака, ти създаваш разделение. Ние не искаме да разделим брака. Не искаме да отслабим семейството. Искаме да увеличим броя на хората, чиито семейства са признати. Това само би укрепило брачната институция", категоричен е Стоянов.

Целия разговор гледайте във видеото.