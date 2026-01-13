Темата за съжителството на хора с различна сексуална ориентация у нас се използва често за политическа пропаганда, но вече има решения на Съда на ЕС, че България трябва да признава сключени еднополови бракове. Въпреки това, у нас дебат по темата няма. Липсва и инициатива, която да облече това задължение в норма.

Според проучване на „Алфа рисърч” обществото ни се развива и вече е далеч по-толерантно към различните. Данните сочат, че над половината от запитаните се определят като толерантни към хората от тази общност. Повече от 50% от участниците в изследването смятат, че равният достъп до здравни и социални услуги на ЛГБТ хората е важен за цялото общество. Така обаче близо 70% са категорични, че се чувстват некомфортно, ако видят на улицата хора от един и същи пол да се държат за ръце.

Какво означава решението на Европейския съд за еднополовите бракове

Въпроса в „Челюсти” коментираха правозащитникът Виктор Лилов и Александър Сиди от ВМРО.

Според Лилов това е пореден етап от хармонизирането на европейското законодателство с българското. Той отбеляза, че тук не става въпрос за привилегии, а за достъп до права и равнопоставеност – имуществени права, здравеопазване, социални услуги. Според него трябва да има законодателни промени, защото в момента законодателството дискриминира. "Най-малкият необходим следващ етап е легализиране на съжителството. Дискриминиционни норми има и в Конституцията, която ограничава брака до хетеросексуален", каза Лилов и допълни, че трябва да има изравняване на правата в законодателната рамка. "Хората не трябва да се притесняват, че някой открито изразява чувствата си към друг човек", каза правозащитникът.

Александър Сиди смята, че обществото ни никога не е било нетолерантно, но от друга страна се говори за политически правни категории. "В последните години управляват хора, които разказват, че са за правата на тези хора, но нищо не се е случило. Това не е разговор за права на хората, а политически. Това е наратив на либералните групи във всяко общество. Разговорът за права минава отвъд към разговор за политики. Пошлостта на гей парадите не ми харесва”, каза Сиди и допълни, че важният въпрос е къде се слага границата.

