Европейският съд постанови: всяка държава членка на ЕС ще признава еднополовите бракове, сключени в друга държава членка. Това не изисква въвеждането на брак между лица от един и същи пол, но задължава всички държави членки да разполагат с процедура за признаване на еднополови бракове.

Темата коментира в предаването „Социална мрежа” адвокатът по семейно право Йорданка Бекирска. Тя обясни, че само в няколко държави от ЕС не може да се сключват еднополови бракове, нито пък има регистрирано партньорство – България, Румъния, Полша.

Така ако в Дания се сключи брак между датчанин и българин, този брак в Дания е валиден, в България – не. „Това беше една от причините Съдът на ЕС да постанови подобно решение. Не е възможно да имаш брак в една от държавите членки, в друга - не”, обясни адвокат Бекирска.

Тогава се появявали и проблемите. „Ако се случи нещо, свързано с трагичен инцидент или единият партньор влезе в болница, тогава реално другият партньор няма никакви права, той е само придружител. Така седи въпросът и по отношение на наследяването. Ако има наследство в България, тези хора не могат да черпят правата си в България”, обясни тя.

Проблем има и при общи деца. „Знаете, че еднополовите двойки често или осиновяват деца, или единият родител ражда, да речем, ако са две жени. Едната е биологична майка, другата обаче е никой за тези деца. Подобна ситуация може да се случи в Дания. Там двете жени са сключили брак и те са съпруги, осиновяват дете. И идвайки си в България, само едната е майка, а другата всъщност е никой за това дете. И нито е съпруга, нито е майка”, обясни Бекирска.

Проблем идвал още, ако решат да се разделят. „И това се случва. И тогава родител, който е отглеждал детето – и от забременяването буквално е част от живота му – в момента, в който се разделят, отношението обикновено не е приятно в първите години”, каза адвокат Бекирска.

При хетеросексуалните двойки вторият родител може да се бори за детето си, да го представлява по закон, да упражнява права върху него. Докато при хомосексуалните двойки не е така.

„Те нямат същите права като хетеросексуалните. И това е голям проблем. Хората не искат повече права. Те искат равни права – заедно с всички нас”, каза адвокат Бекирска.

