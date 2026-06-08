Австралийски учени са разработили система с изкуствен интелект, която може да разпознава контрабандно пренасяни морски животни и продукти от тях при проверки на летищата. Технологията е способна да открива незаконно превозвани перки от акули, изсушени морски кончета и морски краставици, съобщава агенция Синхуа, пише БТА.

Системата използва съществуващи 3D рентгенови компютър-томографски скенери за багаж, комбинирани с невронна мрежа, която анализира изображенията и засича укрити стоки. Според публикуваните в научното списание Frontiers in Ocean Sustainability данни, технологията постига точност от около 92 процента. Изследователите подчертават, че незаконният трафик на морски диви животни носи милиарди долари годишно и представлява сериозна заплаха за океанските екосистеми.

Лисици, акули и кайри ще заменят историческите личности на банкнотите на Обединеното кралство (ВИДЕО)

Екипът от учени, ръководен от представители на Macquarie University, е провел близо 300 тестови сканирания с реални конфискувани образци и симулирани сценарии за укриване на контрабандни стоки. Резултатите показват успеваемост от 95 процента при откриване на перки от акули, 96 процента при морски кончета и 86 процента при морски краставици.

Въпреки обещаващите резултати учените подчертават, че технологията не може напълно да замени работата на граничните служители. „Не можем да симулираме напълно реалните сценарии на контрабанда, а изкуственият интелект не е универсално решение и не може да замени работата на хората и обучените кучета“, заявява водещият автор на изследването Vanessa Pirotta. Според експертите системата може да се превърне в ценен инструмент за подпомагане на контрола по границите, особено на летища, оборудвани със съвременни 3D скенери.

Редактор: Ралица Атанасова