Лисици, акули и кайри са в краткия списък с диви животни, за които се предлага да се появят върху новите банкноти на Великобритания, замествайки исторически личности като лидера от Втората световна война Уинстън Чърчил, писателката Джейн Остин и математика Алън Тюринг, предаде Ройтерс.

"Банк ъв Ингланд" и експерти по дивата природа са избрали 18 животни, сред които след обществени консултации ще бъде избрано кои да бъдат върху новите банкноти. Миналата година започна обществена консултация за тематика на новата серия, а решението беше взето този март, съобщи банката.

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Не всички са доволни - лидерите на британските опозиционни партии, включително консерваторите, либералните демократи и Реформистката партия (Reform UK) заявиха, че промяната ще премахне важни фигури от общественото внимание.

Ликът на управляващия британски монарх се отпечатва върху банкнотите от 1960 г. насам и ще присъства и при следващата серия, която се очаква да влезе в обращение след няколко години, съобщи "Банк ъв Ингланд".

Хората могат да предложат кои животни биха искали да видят до краля до 3 юли, а крайното решение трябва да се вземе до края на годината.

По едно животно ще бъде избрано за банкнотите от по 5 лири, 10 лири, 20 лири и 50 лири. Освен животни в дизайна ще бъдат включени и други природни елементи.

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Крайното решение ще вземе Андрю Бейли, управителят на "Банк ъв Ингланд". Възможно е избраните животни да не отразят кандидатурите, които са били най-популярни сред гласуващите - по-важно е животните лесно да се различават едно от друго и да символизират четирите съставни части на Великобритания - Англия, Шотландия, Уейлс и Северна Ирландия.

Пълният кратък списък се състои от: бутилконос делфин, тъпоклюна кайра, атлантическа сьомга, див заек, забулена сова, гигантска акула, западноевропейски таралеж, обикновено земеродно рибарче, земна пчела, дългомуцунест тюлен, голям свирец, планинска жаба, златка, голям пъстър кълвач, царски пъстролет, червена лисица, морски орел и пеперудата Euphydryas aurinia.

Редактор: Никола Тунев