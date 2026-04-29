Държавният департамент на САЩ обяви, че ще издаде ограничен брой юбилейни паспорти с лика на Доналд Тръмп - поредният пример за това как администрацията поставя образа или името на американския президент върху официални документи, предаде „Ройтерс“.

Документите ще бъдат пуснати в обращение като част от честванията по повод 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост на САЩ през юли, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот. Той обаче не спомена, че паспортите ще съдържат образа на Тръмп.

САЩ спряха да издават паспорти със знака "Х" в графата за пол

Визуализации, предоставени от Държавния департамент, показват, че портретът на настоящия държавен глава е разположен на страница в паспорта - срещу изображение на подписването на Декларацията за независимост през 1776 година. „Ще се отличават с персонализирани илюстрации и подобрени изображения, като същевременно запазват същите защитни елементи, които правят американските паспорти най-сигурните документи в света“, заяви Пигот.

Не е ясно дали американските граждани ще имат право да откажат да получат юбилейния личен документ, но представител на Държавния департамент заяви, че няма да се начислява допълнителна такса за получаване на един от ограничената серия юбилейни паспорти.

Летище във Флорида ще бъде кръстено на Тръмп

Американският монетен двор също обяви планове за възпоменателна златна монета с образа на Тръмп по случай годишнината от основаването на страната, а Министерството на финансите заяви, че хартиени банкноти ще носят подписа му - първият случай, в който действащ президент подписва американски пари.

Откакто Тръмп се върна на поста си в началото на миналата година, администрацията му кръсти на негово име известни сгради във Вашингтон, планирана за строеж серия военни кораби на военноморските сили, визова програма за богати чужденци, управляван от правителството сайт за лекарства с рецепта и федерални спестовни сметки за деца, отбелязва „Ройтерс“.

