"За мен няма нищо изненадващо в позицията за помощта за Украйна на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Тя беше изразена по-рано и от премиера Румен Радев. Министър Стоянов достатъчно ясно заяви, че Украйна не е искала нищо от встъпването във власт на сегашното правителство. От друга страна на наличностите ни, България не може да изпраща техника и въоръжения", каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

"Една от тревожните констатации на НАТО от началото на войната в Украйна е, че голяма част от нормативните запаси, които трябва да поддържат страните, се оказаха само по документи. Складовете бяха празни. Усилията след началото на руската агресия бяха да се увеличи производствената мощност на отбранителната индустрия, но и запасите да се запълнят", заяви Найденов.

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"През декември 2023 г. второто решение на НС задължава Министерството на отбраната да направи актуализация на нормативните запаси и да определи излишните количества, които да бъдат предоставени на Украйна. Тези 13 пакети изчерпват това излишно количество", припомни той.

"Компенсирането на военната помощ става по три направления. Единият метод е с Европейския механизъм за подкрепа на мира. Друг начин е от страни, които не предоставят техника, но дават средства. Такъв пример е Япония. Третото направление е от страни, които финансират закупуването на въоръжение и го предоставят на Украйна. Това са Чехия, Полша, Великобритания", обясни бившият военен министър.

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По думите му има няколко сценария, по които може да се развие ситуацията в Украйна. "За съжаление, не мисля, че сме близо до постигането на споразумение за примирие. Европа следва формула, по която разполага своите действия. Тя не знае дали да бъде медиатор или участник в преговорите. Едната насока, по която се работи е подготвянето на нов пакет от санкции върху Русия. Другият вариант е да се продължи подпомагането на Украйна във войната", заяви Найденов.

По повод удължения срок на присъствието на американските самолети на летището в София, той каза, че правителството е било изправено пред неизбежността да приеме това решение. "Отказът на нота на американското правителство нямаше да бъде оправдан. Няма да се учудя и бих оправдал решение на МС удължаване на престоя. Не е изключено ако това решение засегне преместването им на някои от военните летища", заяви бившият министър.

Целия разговор гледайте във видеото.