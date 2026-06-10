Министерският съвет одобри Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г. Планът е в изпълнение на поетия на Срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г. ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., от които не по-малко от 3.5% от БВП за основни разходи за отбрана и до 1.5% от БВП за свързани с отбраната и сигурността инвестиции.

Повишеният ресурс за основни разходи за отбрана е необходим за изграждане на отбранителни способности, превъоръжаване и модернизация на Българската армия, които да допринесат за засилване на възпиращия и отбранителен потенциал в отговор на нарасналите геостратегически заплахи. По това направление в Плана е заложено използването на възможностите, предлагани от инструментите на Европейския съюз.

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Свързаните с отбраната и сигурността инвестиции се отнасят до дейности като устойчивост и гражданска защита, киберотбрана, иновации, инфраструктура, отбранителен индустриален капацитет, военна мобилност и др. Те се планират в бюджетите на различни национални институции, но за първи път ще бъдат отчитани по обобщен начин.

Планираният финансов ресурс, съчетан и с инициативите по линия на Европейския съюз, ще допринесат за разширяване на индустриалния капацитет, трансфер на нови технологии и разкриване на нови работни места.

Редактор: Ивета Костадинова